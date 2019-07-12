القاهرة 09 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 12 يوليو 2019 م واسبلغت خسائر البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 9ر11 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 2ر738 مليار جنيه.وانخفض أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، فتراجع مؤشر السوق الرئيسي /إيجي اكس 30/ بنسبة 31ر1 في المائة ليسجل مستوى 56ر13813 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة/إيجي اكس 70/ بنحو 01ر9 في المائة ليبلغ مستوى 49ر543 نقطة، كما سجل مؤشر/إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقاً انخفاضاً بنسبة 93ر7 في المائة ليبلغ مستوى 32ر1403 نقطة.وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى ارتفاع قيم التداول لتبلغ 7ر10 مليار جنيه من خلال تداول 438ر1 مليار ورقة منفذة على 82 ألف عملية.وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 7ر71 من إجمالي تعاملات السوق، وأن المستثمرين الأجانب استحوذوا على 1ر19%، والعرب على 3ر9%، بعد استبعاد الصفقات.ونوه التقرير بأن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي بيع بقيمة 7ر10 مليون جنيه، موضحًا أن المستثمرين العرب سجلوا صافي بيع بقيمة 8ر256 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.//انتهى//11:14ت م0026