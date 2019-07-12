الجزائر09 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 12 يوليو 2019 م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم تأهل المنتخب الجزائري لكرة القدم للدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا على منتخب ساحل العاج بركلات الترجيح، لمواجهة منتخب نيجيريا الاحد القادم.وأشارت إلى افتتاحية مجلة "الجيش" التي أكدت أن المؤسسة العسكرية لن تسمح بتعطيل العمل بالدستور وأن الحوار يبقى السبيل الوحيد للخروج من الأزمة.وأخبرت عن إرسال الجزائر مساعدات إنسانية للمواطنين الليبيين المتضررين جراء سوء الأحوال الجوية والفيضانات التي ضربت منطقة غات الحدودية مؤخرا.وأنبأت عن مصرع أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم امس، في تفجير سيارة مفخخة في بنغازي بشرق ليبيا.// انتهى //12:37ت م0032