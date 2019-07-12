الرباط 09 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 12 يوليو 2019 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بأعمال المؤتمر الإقليمي الإفريقي حول الإرهاب، الذي انعقد بنيروبي في كينيا، وخصص لتنسيق الجهود إقليميا لمحاربة الإرهاب والوقاية من التطرف العنيف.في الشأن السوري رصدت حصيلة قتلى وجرحى انفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين السورية.وفي الشان اللبناني، أوردت تصريحات رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الذي قلل من آثار العقوبات الأمريكية التي استهدفت لأول مرة اثنين من نواب جماعة حزب الله، مؤكدًا أنها لن تؤثر على عمل البرلمان و الحكومة.وتطرقت إلى اتهام بريطانيا لإيران، بإقدام سفن إيرانية باعتراض ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز.// انتهى //12:50ت م0033