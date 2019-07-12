نجران 09 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 12 يوليه 2019 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة نجران اليوم، من نشاط في الرياح السطحية وعوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا ، وثار ، ويدمه ، وخباش ، وشرورة ، تستمر الحالة حتى الساعة الـ 7 مساءً.ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة من جهتها الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.// انتهى //13:08ت م0034