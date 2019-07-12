لندن 09 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 12 يوليو 2019 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بتأكيد الأسطول الأمريكي الخامس العمل عن كثب مع البحرية البريطانية وشركاء آخرين لتأمين حرية الملاحة في الخليج العربي.ولفتت إلى تحذير الأمم المتحدة من تصعيد جديد في مضيق هرمز، قد تكون له عواقب وخيمة عقب اعتراض زوارق إيرانية لناقلة النفط البريطانية في مضيق هرمز.وأبرزت فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على ثلاثة مسؤولين في الحزب منهم اثنان من أعضاء مجلس النواب ومسؤول أمني ينسق بين حزب الله والأجهزة الأمنية، والتي جاءت ضمن جهود الولايات المتحدة للتصدي "‬‬للتأثير الضار" لحزب الله المدعوم من إيران "في لبنان".ونقلت عن وزير الخارجية الأمريكية بومبيو: قوله: "إن المسؤولين الثلاثة استغلوا مناصبهم لتهريب سلع محظورة إلى لبنان والضغط على المؤسسات المالية اللبنانية لمساعدة حزب الله وتقويض المؤسسات اللبنانية وتفادي العقوبات الأمريكية على داعمي وممولي حزب الله".وأشارت إلى دعم الولايات المتحدة اتفاق تقاسم السلطة الذي تم التوصل إليه بين المجلس العسكري في السودان وبين ممثلي المعارضة.ونقلت إعلان المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان إحباط محاولة انقلابية تهدف إلى عرقلة الاتفاق مع ممثلي المعارضة، وإلقاء القبض على عدد من الضباط والجنود.// انتهى //13:22ت م0037