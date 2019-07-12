وادي الدواسر 09 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 12 يوليو 2019 م واساختتم نادي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الصيفي بالمعهد العلمي في محافظة وادي الدواسر أمس، دورة التخطيط الإستراتيجي التي أقامها على مدى ثلاثة أيام لطلاب المرحلة الثانوية والجامعية .وتضمنت محاور الدورة التي قدمها المشرف التربوي بإدارة تعليم المحافظة سعد بن سلطان المحمد، كيفية عمل الخطة عن طريق معرفة نقاط القوة والضعف في نموذج " سوات " (SWOT ) حيث تعرف الطلاب على طريقة فعل هذا النموذج واستخدامه في الخطط اليومية والأسبوعية والشهرية والسنوية.كما تم تعريف المستهدفين بجدول الأولويات وترتيبها وكيف يمكن تطبيقه على خططهم، والإجراءات التي تُستخدم في جداول معينة.// انتهى //13:25ت م0038