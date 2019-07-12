نجران 09 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 12 يوليه 2019 م واسنفذت أندية مدارس الحي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، خلال هذا الأسبوع عدداً من الأنشطة والفعاليات، وذلك ضمن برنامج "إجازتي 4"، تحت عنوان "صيف سعيد ووقت مفيد".وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم نجران، جابر مدخلي، أن أندية الحي تقدم الفعاليات من خلال أربعة مسارات، المسار التدريبي والتقني، والتطوعي، والترفيهي، والسياحي، وتستهدف الطلاب والطالبات وأفراد المجتمع، وتشتمل على عديد من الأنشطة والبرامج الهادفة والمنوعة.وأبان مدخلي أن المسار التدريبي بنادي الحي بالثانوية الثالثة عشرة للبنات قدم دورة عن وسائل التواصل الاجتماعي ومنافعها وأضرارها، ونفذ المسار التطوعي برنامجاً ثقافياً، كما قدم نادي الحي في ابتدائية الإمام مسلم دورة السلامة المرورية، وذلك ضمن المسار التدريبي، فيما نفذ نادي الحي بالمتوسطة الثالثة عشرة للبنات ضمن المسار التدريبي دورة تنسيق الورود، ورحلة تعريفية إلى حي أبا السعود التاريخي والأسواق الشعبية بنجران ضمن المسار السياحي، كما نفذ نادي الحي بمحافظة يدمه دورة إدارة الوقت.كما أطلق نادي الحي بمتوسطة الطبري دورة مكثفة للمستوى التأسيسي في اللغة الإنجليزية تستمر لمدة شهر.وأكد مدخلي أن تعليم المنطقة يسعى من خلال برامج هذه الأندية إلى تعزيز وصقل مواهب الطلاب والطالبات وتنمية تفاعلهم الاجتماعي في بيئة جاذبة، إلى جانب مشاركة أفراد المجتمع من كل فئاته في هذه الفعاليات.// انتهى //13:47ت م0042