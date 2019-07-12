الرياض 09 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 12 يوليو 2019 م واسيواصل نادي الشرقية لذوي الاعاقة مشاركته في المعسكر التطويري لسباقات الجري لحالات الشلل الدماغي الشديد وبطولة الكأس، التي تنظمها الجمعية الدولية للشلل الدماغي للرياضات الترويحيةCPISRA بالدنمارك.وحقق اللاعب حسام محنشي المركز الرابع في تصنيف RR1 في البرنامج التطويري لمنافسات الشلل الدماغي للجري بالدراجة في بطولة الكأس للشلل الدماغي 2019 ، كما حقق زميله اللاعب نايف السهلي المركز الخامس عالمياً في نفس البرنامج.// انتهى //15:09ت م0049