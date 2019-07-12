ظهران الجنوب 09 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 12 يوليو 2019 م واسرعى الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير أمس, حفل "ليالي محافظة ظهران الجنوب" ضمن فعاليات مبادرة "حسن الوفادة" التي وجه سموه بتنفيذها في جميع محافظات منطقة عسير .وبدء الحفل الخطابي الذي أقيم بمسرح البلدية بالمركز الحضاري بالساحة الشعبية بآيات من الذكر الحكيم ، ثم ألقى محافظ ظهران الجنوب محمد القرقاح كلمة رحب خلالها بسمو أمير المنطقة والحضور، مثمناً حرص القيادة الرشيدة على دعم مسيرة التنمية بالمحافظة ومتابعة سمو أمير المنطقة، ومؤازرته المستمرة لجميع فعاليات وبرامج المحافظة.وأضاف أن نهج أمير منطقة عسير قائم على سرعة الإنجاز في التنمية بعسير وانعكس أثرها على تسارع عجلة التنمية بمحافظة ظهران الجنوب في جميع المجالات، سائلاً الله تعالى أن يديم على المملكة وشعبها نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة.بعد ذلك استمع الجميع إلى عدد من القصائد الشعرية, كما قدمت الفرق المشاركة عددًا من الألوان الشعبية وأوبريت "أغلى وطن", ثم كرّم سموه ذوي الشهداء.وفي ختام الحفل اطلع سموه على معرض الفنون التشكيلية الذي أقامته الكلية التقنية بالمحافظة، كما تجول في القصر التراثي الذي أقامته بلدية ظهران الجنوب ضمن مشاركاتها في مبادرة "حسن الوفادة" حيث أطلعه رئيس البلدية عوض آل سياف على محتويات القصر والمتحف وما يضمه من قطع أثرية ومقتنيات من الموروث الشعبي لمحافظة ظهران الجنوب.// انتهى //15:12ت م0051