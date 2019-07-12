مكة المكرمة 09 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 12 يوليو 2019 م واسنظمت مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا أمس, ورشة عمل تهدف إلى تطوير الخطط الاستراتيجية للقطاعات التابعة لها، وفق قيم مقننة تحقق معايير الجودة المؤسسية المتوائمة مع الرؤى الطموحة، حيث قدم عضو مجلس الإدارة بالمؤسسة رئيس قطاع تجويد الخدمات الدكتور وائل الحلبي خلال الورشة عرضاً مرئياً يتضمن برنامجاً لقياس أداء القطاع ومدى تقدمه نحو تحقيق أهدافه المعتمدة.وأكد عضو مجلس الإدارة دور قياس الأداء في تطوير عمل المنظومة ودعم خططها التنموية، إضافة إلى معالجة الصعوبات التي تواجهها وفق آليات مدروسة تسهم في تحليل المخاطر واقتراح حلولاً منطقية تعيدها لمسارها نحو مبادراتها المستهدفة.وبين الدكتور الحلبي أن المؤسسة تعمل من خلال الزيارات الميدانية والتطبيقات الإلكترونية والاستبانات على رصد انطباعات المستفيد حول جودة الخدمات المقدمة له من قبل أجهزة القطاعات، كما تسهم في إصدار تقارير مفصلة تضمن نجاح المبادرات ومدى موائمتها لاستراتيجيات المؤسسة.// انتهى //15:27ت م0054