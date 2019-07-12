مكة المكرمة 09 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 12 يوليو 2019 م واسوقع مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي أمس, اتفاقية مع بنك البلاد تتيح للبنك تقديم خدمة تسديد قيمة سندات الأضاحي عبر قنوات المصرف المختلفة وأجهزة الصراف الآلي.وأوضح المشرف على المشروع رحيمي بن أحمد رحيمي أن الاتفاقية تُعد استكمالاً لمنظومة مشروعات الحوكمة الإلكترونية عبر إتاحة منصات مختلفة لدفع رسوم الأضاحي والهدي عبر نقاط البيع لدى الموزعين المعتمدين باستخدام بطاقات الصراف الآلي أو باستخدام البطاقات الائتمانية بجميع أنواعها، إضافة إلى البيع عن طريق كوبونات مشروع المملكة في فروع بنك البلاد في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة من أجل التيسير على حجاج بيت الله الحرام في الداخل والخارج, و دعماً للمشروع.// انتهى //15:31ت م0057