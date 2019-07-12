الباحة 09 ذو القعدة 1440هـ الموافق 12 يوليو 2019م واسزار مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني بمنطقة الباحة أمين مجلس التنمية السياحية بالمنطقة زاهر الشهري فعاليات "وسام البادية" الذي يقام بحديقة الفراشة بمحافظة المندق يرافقه رئيس اللجنة المنظمة للفعاليات عبدالله الزهراني.وقدم رئيس اللجنة المنظمة شرحاً عن أجنحة الفعاليات والأركان، حيث أبدى مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني بالمنطقة إعجابه بكافة فعاليات "وسام البادية" التي تقدم لجميع الشرائح.وأوضح الشهري أن فعاليات "وسام البادية" جذبت الزوار والأهالي، وذلك من خلال التطوير والنقلة النوعية، منوهاً باحترافية المنظمين للفعاليات من العاملين والقطاعات الحكومية والأهلية, حيث أن الفعاليات تستهدف جميع فئات المجتمع الكبار والصغار والشباب من الجنسين.// انتهى //16:12ت م0061