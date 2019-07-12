إسلام آباد 09 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 12 يوليو 2019 م واسلقي أربعة أشخاص مصرعهم اليوم في الاشتباكات التي وقعت بين الشرطة الباكستانية وعناصر إرهابيين في منطقة نوشيرا بإقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان.وقال مصدر بالشرطة الباكستانية في بيان : إن فرقة من قوات الشرطة داهمت موقعاً للإرهابيين وتبادلت إطلاق النار معهم، ونتج عن الحادث مقتل اثنين من رجال الشرطة وإصابة خمسة آخرين بينهم ضابط ، فيما قتل اثنين من الإرهابيين.وأضاف أن الإرهابيين اللذين قتلا كانا مطلوبين لتورطهما في أعمال إرهابية اشتملت على تنفيذ هجمات مسلحة على دوريات الشرطة في المنطقة.// انتهى //16:22ت م0062