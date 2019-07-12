عام / مقتل أربعة أشخاص باشتباكات بين الشرطة وإرهابيين في باكستان
الجمعة 1440/11/9 هـ الموافق 2019/07/12 م واس
إسلام آباد 09 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 12 يوليو 2019 م واس
لقي أربعة أشخاص مصرعهم اليوم في الاشتباكات التي وقعت بين الشرطة الباكستانية وعناصر إرهابيين في منطقة نوشيرا بإقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان.
وقال مصدر بالشرطة الباكستانية في بيان : إن فرقة من قوات الشرطة داهمت موقعاً للإرهابيين وتبادلت إطلاق النار معهم، ونتج عن الحادث مقتل اثنين من رجال الشرطة وإصابة خمسة آخرين بينهم ضابط ، فيما قتل اثنين من الإرهابيين.
وأضاف أن الإرهابيين اللذين قتلا كانا مطلوبين لتورطهما في أعمال إرهابية اشتملت على تنفيذ هجمات مسلحة على دوريات الشرطة في المنطقة.
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