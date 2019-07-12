الباحة 09 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 12 يوليو 2019 م واسافتتح المنتدى العلمي بمهرجان العسل في الباحة أمس, أعماله بعدد من المحاضرات وورش العمل, بمشاركة عدد من المتخصصين وفي علوم النحل وأبحاثه, حيث تستمر فعاليات المهرجان لمدة ثلاث أيام.وأكد رئيس جمعية النحالين التعاونية بالباحة ورئيس اللجنة المنظمة لمهرجان العسل الدولي الثاني عشر الدكتور أحمد بن عبد الله الخازم أن المتخصصين سيقدمون عصارة خبرتهم عبر أوراق عمل تتناول موضوعاتٍ متنوعة وتجارب عالمية حديثة، تضمن تطوير إنتاج العسل وتربية النحل في المملكة، إلى جانب ورش عمل يستعرضون خلالها الوضع الحالي ونتائج المشاريع البحثية التي نفذت في مجال النحل.وفي بداية اللقاء قدم محمد الغامدي من الهيئة العامة للغذاء والدواء عدداً من المواضيع منها اللوائح والتشريعات وشروط الاستيراد والتصدير وما يجب ومالا يجب عملة خاصة فيما يتعلق بالادعاءات الغير مثبتة علمياً وبالمعلومات المكتوبة على العبوات.كما استعرض مدير برنامج منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالسعودية الدكتور أبو بكر محمد خلال محاضرته جهود منظمة الفاو في مجال تربية النحل في السعودية, بالإضافة إلى ورشة عمل عن قروض النحل قدمها فريق من صندوق التنمية الزراعية, فيما قدم حسن بالحارث اختصاصي تربية النحل بوزارة البيئة والمياه والزراعة بالسعودية نبذه عن دور الوزارة في تنمية تربية النحل.// انتهى //16:24ت م0063