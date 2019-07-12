الرياض 09 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 12 يوليو 2019 م واسأعلن نادي برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم الجمعة أن المهاجم الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان انضم إلى صفوفه بموجب عقد حتى عام 2024 بعد أن دفعت إدارة نادي برشلونة الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو مدريد والبالغ 120 مليون يورو.وكتب برشلونة في بيان "اللاعب سيوقع عقدًا مع ناديه الجديد للمواسم الخمسة المقبلة حتى 30 يونيو 2024 مع بند جزائي قيمته 800 مليون يورو".// انتهى //16:51ت م0066