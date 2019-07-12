الدمام 09 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 12 يوليو 2019 م واسعقد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين أمس, اجتماعه لجلسته العادية في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية، برئاسة المهندس سعد بن محمد الشهراني، وبحضور أعضاء المجلس والأمين العام للهيئة المهندس فرحان بن حبيتر الشمري.وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالناصر العبداللطيف أن المجلس أقر آلية لتنظيم لقاءات مهنية بالمهندسين، واستضافة الشخصيات الهندسية البارزة في مناطق المملكة ، إلى جانب مشاركة المهندسين والفنيين والمهتمين في تطوير القطاع الهندسي من خلال مناقشة عدد من المواضيع الاستراتيجية لتطوير مهنة الهندسة، ووضع خطط وبرامج الهيئة الهادفة للتطوير والتنظيم المهني، بهدف رفع كفاءة أداء المهندسين والخدمات الهندسية، بالإضافة إلى التعريف بنظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية، التي تنص على منع مزاولة أي مهنة هندسية إلا بعد الحصول على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين.وأشار إلى أن المجلس وافق على لائحة لجنة الشركات والمكاتب الهندسية، لتفعيل دورها وتشجيعها من أجل تنمية وتحقيق أهدافها، ورفع جودة مخرجات القطاع الهندسي لمواكبة "رؤية المملكة 2030" ، من خلال السعي للرقي بالمهنة الهندسية في المملكة، والعمل على دعمها والمساهمة في تطوير عمل المكاتب الهندسية والاستشارية ورفع قدراتها وإمكانياتها، والاهتمام بالبنية التحتية، لبناء وطن طموح، يقوم على سواعد أبنائه، مشددًا على كافة المكاتب والشركات الهندسية بمختلف تخصصاتها التقيد بالأنظمة والقوانين التي أقرتها الهيئة.وأشار العبداللطيف إلى أن المجلس ناقش خلال اجتماعه القواعد التنفيذية للشُعَب الهندسية لتكون متوافقة مع الخطة الاستراتيجية للهيئة، ولتطوير التخصصات الهندسية وتفعيل دورها، ودعمها، وإيجاد المحفزات لرفع الجودة والابداع، ورفع مستوى الأداء والرقي بمهنة الهندسة وتمكين المهندسين والمؤسسات الهندسية من الوصول إلى الحلول المثلى لتحقيق مكانة مرموقة، وبناء كفاءات وقدرات هندسية مميزة تسهم بفاعلية في التنمية الاقتصادية بالمملكة، منوهاً بدور للشُعَب الهندسية البارز في تنظيم الندوات والمؤتمرات والملتقيات، والتدريب في مجالاتها.// انتهى //16:51ت م0067