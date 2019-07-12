الرياض 09 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 12 يوليو 2019 م واسأعلن المهاجم الدولي الإنكليزي السابق بيتر كرواتش قرار اعتزاله بعد مسيرة احترافيه بدأها عام 1998م مع توتنهام الإنجليزي لكنه انتظر عامين ليسجل انطلاقته الرسمية في الدوري الإنجليزي الممتاز مع نادي كوينز بارك رينجرز، قبل أن يتنقل بعدها بين الكثير من الفرق، أبرزها ليفربول وتوتنهام مجدداً وستوك ستي.ودافع كراوتش عن ألوان المنتخب الإنجليزي في 42 مباراة، أولها كانت أمام المنتخب الكولومبي عام 2005م، وسجل مع المنتخب الإنجليزي 22 هدف.وأعلن كراوتش قرار اعتزاله على حسابه الرسمي في تويتر قال " بعد الكثير من المداولات هذا الصيف، قررت أن اعتزال كرة القدم اللعبة الرائعة التي منحتني كل شي ، أنا ممتن للغاية لكل من ساعدني للوصول للقمة والبقاء هناك فترة طويلة" .وأضاف " لو قلتم لي وأنا بعمر الـ17 بأني سألعب في نهائيات كأس العالم، وأصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وافوز بكأس الاتحاد الانجليزي، واسجل 100 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز، لتجاهلتكم بأي ثمن ، كان حلماً مطلقاً يتحول إلى حقيقة".// انتهى //16:52ت م0068