الباحة 09 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 12 يوليو 2019 م واستواصل محاضرات المنتدى العلمي الدولي ، فعالياتها المصاحبة لمهرجان العسل في دورته الثانية عشر بمنطقة الباحة.وتناولت محاضرات أمس ورقة عمل بعنوان "عسل النحل في اطباقي اليومية " قُدم خلالها عروض واستشارات عن كيفية الاستفادة من منتجات العسل في الطعام, وعن النظرة المستقبلية لعسل النحل كغذاء وظيفي بديل للسكر, كما تطرفت المحاضرات إلى المعايير الأساسية لجودة العسل.وتطرق المشاركون في المهرجان إلى العسل الأصلي وفوائده, كما أن له تأثير على داء السكري, حيث يخفض من مستوى السكر في الدم، ويرفع من قدرة البنكرياس على إفراز الأنسولين.وأفادوا أن العسل قادر على القضاء على مختلف أنواع البكتريا الممرضة للإنسان والجراثيم المقاومة للمضادات.من جانبه أوضح رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان الدكتور أحمد الخازم أن اللجنة المنظمة للقاء الوطني والمهرجان حرصت على أن تتركز محاضرات المختصين من الأطباء وذوي الخبرات العلمية والبحثية في هذا المجال على محاور الاستخدامات الطبية للعسل.وأشار الدكتور الخازم إلى أن عدد من الهيئات الدولية والمحلية شاركت في هذا المنتدى منها المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" والجمعية العربية لتربية النحل، ومن داخل السعودية شارك عدد من الجهات منها وزارة البيئة والمياه والزراعة وهيئة الغذاء والدواء وصندوق التنمية الزراعية ومجلس الجمعيات التعاونية وكرسي المهندس عبدالله بقشان لأبحاث النحل بجامعة الملك سعود وجامعة الباحة وعدد من الشركات المختصة في هذا المجال.// انتهى //16:54ت م0069