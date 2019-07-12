الجزائر 09 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 12 يوليو 2019 م واسأدانت الجزائر اليوم الإعتداء الذي استهدف جمعًا من المشيعين بمقبرة في مدينة بنغازي شرق ليبيا يوم أمس، مما نتج عنه مقتل وجرح عديد من الأشخاص .واستنكرت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان، كل الأعمال التي من شأنها ترويع الليبيين وتهديد السلم والأمن في ليبيا، معربة في الوقت نفسه عن وقوفها وتضامنها مع الشعب الليبي .ودعا البيان جميع الأطراف إلى ضبط النفس، وسلوك سبيل الحوار الشامل للوصول إلى حلول توافقية تضمن وحدة ليبيا وسيادتها .// انتهى //17:03ت م0070