عام / الجزائر تدين التفجير الإرهابي في مدينة بنغازي شرقي ليبيا
الجمعة 1440/11/9 هـ الموافق 2019/07/12 م واس
الجزائر 09 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 12 يوليو 2019 م واس
أدانت الجزائر اليوم الإعتداء الذي استهدف جمعًا من المشيعين بمقبرة في مدينة بنغازي شرق ليبيا يوم أمس، مما نتج عنه مقتل وجرح عديد من الأشخاص .
واستنكرت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان، كل الأعمال التي من شأنها ترويع الليبيين وتهديد السلم والأمن في ليبيا، معربة في الوقت نفسه عن وقوفها وتضامنها مع الشعب الليبي .
ودعا البيان جميع الأطراف إلى ضبط النفس، وسلوك سبيل الحوار الشامل للوصول إلى حلول توافقية تضمن وحدة ليبيا وسيادتها .
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17:03ت م
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