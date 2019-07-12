بورت أوف سبين 09 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 12 يوليو 2019 م واساستقبلت فخامة الرئيسة باولا ماي رئيسة جمهورية ترينداد وتوباغو أمس في العاصمة بورت أوف سبين ، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فنزويلا البوليفارية سعد بن عبدالله السعد.وخلال الاستقبال تسلمت فخامتها أوراق اعتماد السفير السعد سفيرا للمملكة غير مقيم لدى جمهورية ترينداد وتوباغو.// انتهى //17:39ت م0072