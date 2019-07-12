سياسي / سفير المملكة لدى فنزويلا يقدم أوراق اعتماده سفيرا غير مقيم لدى جمهورية ترينداد وتوباغو
الجمعة 1440/11/9 هـ الموافق 2019/07/12 م واس
بورت أوف سبين 09 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 12 يوليو 2019 م واس
استقبلت فخامة الرئيسة باولا ماي رئيسة جمهورية ترينداد وتوباغو أمس في العاصمة بورت أوف سبين ، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فنزويلا البوليفارية سعد بن عبدالله السعد.
وخلال الاستقبال تسلمت فخامتها أوراق اعتماد السفير السعد سفيرا للمملكة غير مقيم لدى جمهورية ترينداد وتوباغو.
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17:39ت م
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