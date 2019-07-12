الجزائر 09 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 12 يوليو 2019 م واستمكن الجيش الجزائري من إيقاف عنصري دعم للجماعات الإرهابية في مدينة تبسة شرق الجزائر.وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم : إن وحدات أخرى من الجيش أوقفت 14 مهرباً وحجزت ما كان لديهم من مواد معدة للتهريب في تمنراست، وبرج باجي مختار، وجانت، كما تم إيقاف 22 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان، وعين تيموشنت .// انتهى //17:59ت م0073