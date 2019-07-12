الكويت 09 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 12 يوليو 2019 م واسأعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن أجهزتها الأمنية تمكنت من ضبط خلية إرهابية تابعة لتنظيم الأخوان، كان قد صدر بحقهم احكام قضائية من قبل القضاء المصري وصلت إلى 15 عاماً .وقالت الوزارة في بيان لها اليوم : إن تلك الخلية قامت بالهرب والتواري من السلطات الأمنية المصرية متخذين الكويت مقراً لهم ، مشيرة إلى أن الجهات المختصة في وزارة الداخلية الكويتية رصدت مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود الخلية .وأضافت أنه من خلال التحريات تمكنت من تحديد مواقع أفراد الخلية وباشرت الجهات المختصة عملية أمنية استباقية تم بموجبها ضبطهم في اماكن متفرقة .وأوضحت أنه بعد إجراء التحقيقات الأولية معهم أقروا بقيامهم بعمليات إرهابية واخلال بالأمن في اماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية، لافتة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية للكشف عن من مكنهم من التواري وساهم بالتستر عليهم والتوصل لكل من تعاون معهم .وحذرت وزارة الداخلية الكويتية في بيانها عدم تهاونها مع كل من يثبت تعاونه أو ارتباطه مع هذه الخلية أو مع أي خلايا أو تنظيمات إرهابية تحاول الاخلال بالأمن، مشددة على أنها ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن الكويت .// انتهى //18:27ت م0075