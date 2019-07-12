عام / انتهاك بحري إسرائيلي لسيادة المياه الإقليمية اللبنانية
الجمعة 1440/11/9 هـ الموافق 2019/07/12 م واس
بيروت 09 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 12 يوليو 2019 م واس
واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكه للسيادة اللبنانية والقرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن ولاسيما منها القرار رقم 1701 .
وأفادت قيادة الجيش اللبناني في بيان اليوم أن زورقاً حربياً تابعاً للجيش الإسرائيلي انتهك المياه الإقليمية قبالة رأس الناقورة لمسافة حوالى 100 متر، ولمدة 5 دقائق، وقامت عناصره إلقاء قنبلة صوتية في المياه الإقليمية اللبنانية، كما أقدم زورق مماثل في وقت لاحق على انتهاك البقعة الإقليمية المذكورة لمسافة حوالى 120 ولمدة 5 دقائق، وقامت عناصره بإلقاء قنابل صوتية عدد 3 في المياه الإقليمية اللبنانية .
وأشار البيان إلى أنه تجري متابعة موضوع الانتهاك بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان .
// انتهى //
18:39ت م
0078