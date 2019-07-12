بيروت 09 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 12 يوليو 2019 م واسواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكه للسيادة اللبنانية والقرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن ولاسيما منها القرار رقم 1701 .وأفادت قيادة الجيش اللبناني في بيان اليوم أن زورقاً حربياً تابعاً للجيش الإسرائيلي انتهك المياه الإقليمية قبالة رأس الناقورة لمسافة حوالى 100 متر، ولمدة 5 دقائق، وقامت عناصره إلقاء قنبلة صوتية في المياه الإقليمية اللبنانية، كما أقدم زورق مماثل في وقت لاحق على انتهاك البقعة الإقليمية المذكورة لمسافة حوالى 120 ولمدة 5 دقائق، وقامت عناصره بإلقاء قنابل صوتية عدد 3 في المياه الإقليمية اللبنانية .وأشار البيان إلى أنه تجري متابعة موضوع الانتهاك بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان .// انتهى //18:39ت م0078