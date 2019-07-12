الرياض 09 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 12 يوليو 2019 م واسحقق رباع المنتخب السعودي لذوي الإعاقة عبادة هوساوي المركز السادس برفعه 85 كجم لوزن 59 كجم أمس في افتتاح منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال للإعاقة الحركية بكازاخستان.وكان رئيس اللجنة البارالمبية الدولية أندرو بارسونز افتتح أمس الجمعة البطولة بمبنى الكونجرس بالعاصمة الكازاخستانية نور سلطان، في حفل مبسط اشتمل على العديد من الفقرات التراثية والشعبية بجمهورية كازاخستان وتخلله كلمات ترحيبية من اللجنة المنظمة ومسيرة أعلام الدول المشاركة التي بلغ عددها 77 دولة.// انتهى //19:11ت م0081