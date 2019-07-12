المنية 09 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 12 يوليو 2019 م واسنفذ جهاز إسعاف سبل السلام في منطقة المنية شمال لبنان 13 مهمة إسعافية خلال هذا الأسبوع شملت نقل المرضى من وإلى المستشفيات بالإضافة لخدمات إسعاف جرحى حوادث السير، وذلك بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والإعمال الإنسانية.ويأتي ذلك في إطار مشروع دعم الخدمات والنقل الإسعافي في مناطق اللاجئين.// انتهى //19:11ت م0082