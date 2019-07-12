رام الله 09 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 12 يوليو 2019 م واسأصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق اليوم، نتيجة قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة نعلين الأسبوعية السلمية المناهضة للجدار والاستيطان.وذكرت مصادر فلسطينية في رام الله، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المواطنين الفلسطينيين الذين خرجوا للمشاركة في المسيرة السلمية مما أسفر عن إصابة العشرات بحالات اختناق بينهم متضامن أجنبي.// انتهى //19:13ت م0084