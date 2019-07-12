الدار البيضاء 09 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 12 يوليو 2019 م واسقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية عبدالله الغريري برفقة وزير الصحة المغربي أنس الدكالي صباح اليوم بزيارة تفقدية لحملة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية التطوعية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة للأطفال في مستشفى ابن رشد الجامعي بالدار البيضاء.واطلع السفير عبدالله الغريري على أعمال الحملة الطبية وما حققته من نتائج مميزة أسهمت في علاج العديد من الحالات الصعبة للأطفال المصابين بأمراض القلب.// انتهى //19:14ت م0085