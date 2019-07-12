أبوعريش 09 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 12 يوليو 2019 م واسنفذ مركز الفتاة الصيفي بقرية قامرة التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة أبوعريش أمس, برنامج "التاجرة الصغيرة" بمقر المركز ، ضمن مختلف البرامج والأنشطة المعتمدة لصيف العام الحالي.وأوضحت مشرفة المركز نورة مشرقي أن البرنامج شهد تفاعلًا كبيرًا من المشاركات الصغيرات, كما يهدف البرنامج لتعليم الأطفال المهارات الريادية، إضافة إلى نشر الوعي المالي والتجاري وغرس روح المبادرة والابتكار ، مشيرة إلى الروح التنافسية العالية والإيجابية بين المشاركات، وحرصهن على التركيز وروح الإبداع والابتكار في مشاريعهن التجارية البسيطة التي تراوحت بين الاستهلاكية والغذائية.وأضافت حاولنا خلال البرنامج تحويل أفكار المشاركات الصغيرات إلى واقع ملموس عبر توفير بيئة تجارية مصغرة تحاكي عالم الأعمال الحقيقي، ومن ثم إعطاء المشاركات فرصة مميزة لإدارة تلك الأعمال التجارية البسيطة لتشجيعهن مستقبلًا لتنفيذ مشروعات خاصة بهن، معربة عن تقديرها للأمهات لتحفيز المشاركات على النجاح.وبينت أن برامج المركز الصيفي للعام الحالي تشهد تنوعًا كبيرًا من خلال التركيز على البرامج المهارية مثل المكياج والكورشية والحاسب الآلي واللغة الانجليزية وفن الرسم وتعلم القراءة وغيرها والتي تستفيد منها 100 مشاركة.// انتهى //19:30ت م0087