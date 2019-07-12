تونس 09 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 12 يوليو 2019 م واسالتقى وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي اليوم، المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم " الإلكسو " محمد ولد أعمر.وتناول اللقاء واقع التعاون بين تونس ومنظمة " الإلكسو "، وسبل تطويره، إلى جانب استعراض أنشطة المنظمة وبرامج عملها خلال الفترة القادمة.وأكد وزير الخارجية التونسي، استعداد بلاده لمواصلة دعم لمنظمة " الإلكسو "، وتهيئة الظروف التي تمكنها من أداء مهامها على أكمل وجه، مشددًا في هذا الصدد على أهمية دورها في دعم العمل الثقافي، وتطوير التعليم، والنهوض بالبحث العلمي، بهدف بناء مشروع حضاري عربي، يرتكز على تأصيل الهوية العربية ودعم اللغة العربية، مع الانفتاح على الحضارات الأخرى، ومواكبة المتغيرات الدولية المتسارعة، والتطورات الكبرى في مجالات العلوم والتكنولوجيا.من جهته، أكد مدير عام منظمة " الإلكسو "، حرصه على تطوير أداء عمل المنظمة، وإضفاء مزيد من الجدوى والفاعليّة على أنشطتها.// انتهى //20:39ت م0090