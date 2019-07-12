رام الله 09 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 12 يوليو 2019 م واسأصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص الحي والاختناق خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمشاركين في المسيرات السلمية شرق قطاع غزة.وأوضحت مصادر طبية في غزة، أن 34 مواطنًا فلسطينيًا أصيبوا بالرصاص الحي، أحدهم فتى إصابته خطيرة، وآخرون بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط والعشرات بالاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمشاركين في المسيرات السلمية التي تقام أيام الجمعة من كل أسبوع شرق قطاع غزة.وفي ذات السياق، اختطف قوات الاحتلال شاب فلسطيني بعد إصابته بالرصاص قرب السياج الفاصل شمال بلدة بيت لاهيا.// انتهى //21:16ت م0095