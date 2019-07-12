الطائف 09 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 12 يوليو 2019 م واسأقام نادي الفروسية عصر اليوم حفل سباقه التاسع لموسم سباقات المصيف بالطائف لهذا العام 1440 هـ على مساهمة هدية النادي " جوائز مالية " وذلك على ميدان الملك خالد للفروسية بالحوية .وتكون حفل السباق من سبعة أشواط موزعة على مساهمة وهدية النادي " جوائز مالية " ، حيث خصص الشوط الأول - الجزء الأول - لخيل الإنتاج التي لم تربح انتاج سنتين ومسافته 1200 متر ومقدار جائزته 40 ألف ريال وجاءت نتائجه على النحو التالي :المركز الأول ابا الضواري لخالد سعد العنزي والمركز الثاني لوسان لحمزه نصيب الأخضر وفي المركز الثالث عالي المشاريف لأسطبل الفخر وحقق المركز الرابع بداره لإبراهيم نصيب الأخضر وجاء في المركز الخامس والأخير ماريت لنزار أنور أبو الجدايل .وجاءت نتائج الجزء الثاني على النحو التالي :المركز الأول وردة الريان لاحمد عبدالله الرشيد والمركز الثاني مانويلا لدخيل الرويس وبدن السبيعي وحل في المركز الثالث حلو الغرام لعبدالله علي نصيب وفي المركز الرابع ارشوف لحمد محمد المطوع وحقق المركز الخامس لعيون مرام لسعد القحطاني .فيما خصص الشوط الثاني لخيل الإنتاج الرابحة "1" فوز عمر ثلاث سنوات ومسافته 1200متر ومقدار جائزته 90 ألف ريال وجاءت نتائجه كما يلي :المركز الأول ابتهج لسمو الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز وحل فالمركز الثاني تطنخ لماجد مهل البقمي وحقق المركز الثالث طراحه لأبناء نايف راضي العنزي وحل في المركز الرابع عرعر لإبراهيم خليل العنزي وجاء في المركز الخامس رمان لفهد لافي الميموني .وجاءت نتائج الشوط الثالث المخصص لخيل الإنتاج التي ربحت من 1 ـــ 2 فوز عمر أربع سنوات ومسافته 1200 متر ومقدار جائزته 90 ألف ريال على النحو التالي :المركز الأول حجر لفؤاد محمد فهد بن غشيان وحل في المركز الثاني نوقا لأبناء محمد عايش الطيار وجاء في المركز الثالث مستجاره لعبدالاله محمد العساكر وحقق المركز الرابع المدير لأبناء فيحان فيصل المنديل وجاء في المركز الخامس تارقيت لأسطبل نور .وجاء الشوط الرابع لخيل المستورد لجميع الدرجات عمر ثلاث سنوات فأكثر ومسافته 1650 مترا ومقدار جائزته 100 ألف ريال ، وجاء في المركز الأول يوني لدنق لسلمان عبدالرحمن البعيجان والمركز الثاني متناسب أمريكا لدخيل الرويس وبدن السبيعي والمركز الثالث الموروإيرلندا لأسطبل الغريبان والمركز الرابع انتلكت لفيصل فيحان المنديل والمركز الخامس لاهاردي لنزار أنور أبو الجدايل .فيما جاء الشوط الخامس على مساهمة نادي الفروسية لخيل الإنتاج عمر أربع سنوات فأكثر والتي ربحت من 1 ـــ 2 فوز ، ومسافته 1650 متراً ومقدار جائزته 100 ألف ريال ، وجاءت نتائجه كما يلي :المركز الأول ماكو فكه لأبناء مطلق القاضي الجعيد والمركز الثاني لعيون وليد لسلطان عبدالرحمن العماج والمركز الثالث أحترافي لعبدالرحمن عبدالله المخضوب والمركز الرابع عازفه لتركي رشيد السليمان والمركز الخامس نحيتي لمساعد محمد المفضي .والشوط السادس خصص لخيل الإنتاج التي لم تربح عمر ثلاث سنوات ومسافته 2000 متر ومقدار جائزته المالية 80 ألف ريال وجاءت نتائجه كما يلي :المركز الأول نجاوي لعبدالاله عبدالعزيز الموسى والمركز الثاني يبهج لعمر مشاري الربيعان والمركز الثالث المسر لإبراهيم عبدالله الرشيد والمركز الرابع دبرني والمركز الخامس ود أصايل لفيصل فارس الدهاسي .وجاء الشوط السابع على هدية نادي الفروسية لخيل الإنتاج لجميع الدرجات عمر أربع سنوات فأكثر ومسافته 2000 متر ومقدار جائزته 120 ألف ريال ، وجاءت نتائجه على النحو التالي :المركز الأول جبل قاسيون لسلطان عبدالله العتيبي والمركز الثاني عنان العزم لشرف محمد الحريري والمركز الثالث المغدق لأسطبل العوجاء والمركز الرابع سهم سلطان لحسن صادق الشويش والمركز الخامس لفهد بن بدر بن شريم .حضر السباق جمهور غفير من محبي رياضة الفروسية الأصيلة .// انتهى //21:34ت م0097