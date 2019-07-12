الرياض 09 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 12 يوليو 2019 م واساعتمد مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين تشكيل لجنة المسابقات الخاصة بتنظيم مسابقتي الدوري السعودي للمحترفين ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، بعد انتقال أعمالها من الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى الرابطة بدءاً من الموسم الرياضي 2019 / 2020.وتضم اللجنة التي اختارها أعضاء مجلس إدارة الرابطة بأغلبية التصويت كل من : أحمد بن راشد الراشد رئيساً، وعضوية كل من عبدالعزيز بن ناصر الحميدي ، وعبدالمجيد بن عبدالرحمن المنصور.وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين قد أعلنت في الـ 11 من يونيو الماضي عن موعد انطلاق مسابقتي الدوري السعودي للمحترفين والذي سيكون في الـ 22 من أغسطس 2019 ، ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى المقرر انطلاقته يوم 20 أغسطس 2019.// انتهى //21:42ت م0098