الرياض 09 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 12 يوليو 2019 م واسفي إطار التنمية المستدامة والمساهمة في الأمن الغذائي والدعم المالي لمشاريع قطاع الدواجن ، وقع صندوق التنمية الزراعية عقداً تمويلياً لمشروع جدود دواجن مع شركة فقيه بمبلغ يصل إلى 37.605.463 ريال في محافظة تيماء، كما أسهم الصندوق في تمويل 20 مشروعاً لدواجن اللاحم للشركة في منطقة نجران بمبلغ يصل إلى 242 مليون ريال، إضافةً إلى توقيعه لمشروع آخر جدود دواجن في تيماء بمبلغ 37 مليون ريال ، ليبلغ بذلك إجمالي ما أسهم به الصندوق في تمويل الشركة لمشاريع الدواجن أكثر من 300مليون ريال.// انتهى //21:53ت م0100