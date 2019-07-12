موسكو 09 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 12 يوليو 2019 م واسشرف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة مساء أمس في العاصمة الروسية موسكو حفل العشاء الذي أقامه تكريماً لسموهسفيرخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية روسيا الاتحادية الدكتور رائد بن خالد قرملي .حضر حفل العشاء الوفد الرسمي المرافق لسمو أمير منطقة الرياض بالنيابة.// انتهى //21:55ت م0101