عام / سمو أمير منطقة الرياض بالنيابة يشرف حفل العشاء الذي أقامه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا
الجمعة 1440/11/9 هـ الموافق 2019/07/12 م واس
موسكو 09 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 12 يوليو 2019 م واس
شرف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة مساء أمس في العاصمة الروسية موسكو حفل العشاء الذي أقامه تكريماً لسموه
سفيرخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية روسيا الاتحادية الدكتور رائد بن خالد قرملي .
حضر حفل العشاء الوفد الرسمي المرافق لسمو أمير منطقة الرياض بالنيابة.
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21:55ت م
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