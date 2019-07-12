الرياض 09 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 12 يوليو 2019 م واسيقيم الاتحاد السعودي للسباحة غداً السبت فعاليات اليوم العالمي للألعاب المائية على مسابح الهيئة العامة للرياضة في كل من الرياض وجدة والدمام .ويتضمن اليوم العالمي للألعاب المائية الذي سينطلق من الثانية ظهراً وحتى الثامنة مساء لجميع الفئات العمرية على رياضة السباحة والغطس وكرة الماء والإنقاذ والسلامة .// انتهى//21:56ت م0103