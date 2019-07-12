رياضي / الاتحاد السعودي للسباحة يقيم فعاليات اليوم العالمي للألعاب المائية في الرياض وجدة والدمام غداً
الجمعة 1440/11/9 هـ الموافق 2019/07/12 م واس
الرياض 09 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 12 يوليو 2019 م واس
يقيم الاتحاد السعودي للسباحة غداً السبت فعاليات اليوم العالمي للألعاب المائية على مسابح الهيئة العامة للرياضة في كل من الرياض وجدة والدمام .
ويتضمن اليوم العالمي للألعاب المائية الذي سينطلق من الثانية ظهراً وحتى الثامنة مساء لجميع الفئات العمرية على رياضة السباحة والغطس وكرة الماء والإنقاذ والسلامة .
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21:56ت م
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