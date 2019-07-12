محايل 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واسأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة عسير العميد محمد عبدالرحيم العاصمي أن فرق الدفاع المدني بمحائل عسير تمكنت بفضل الله من السيطرة على حريق نشب باعشاب وشجيرات في مواقع متفرقه من قمة جبل ضرم وبمساحة إجمالية بلغت 1300 ×400 متر تقريباً ، حيث باشرت الفرق مهامها فور تلقي البلاغ باحتواء الحريق ومنع انتشاره ووصوله للمنازل القريبة ، وإخماده ، بمشاركة فريق ساعد وفريق غوث التطوعي.وأشار العميد العاصمي أنه لم ينتج عن الحادث أي إصابات ولله الحمد ، وأنه جرى اتخاذ الاجراءات النظامية حيال ذلك .// للصحف // // انتهى //22:35ت م0106