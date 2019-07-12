ظهران الجنوب 09 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 12 يوليو 2019 م واستنظم جامعة الملك خالد ممثلة بكلية العلوم والآداب بظهران الجنوب غداً أمسية شعرية على المسرح المفتوح بحي الجنادرية يحييها الشاعر محمد بن نغموش القحطاني .وأوضح عميد الكلية الدكتور مسفر الوادعي أن الأمسية تأتي ضمن فعاليات وبرامج مبادرة حسن الوفادة التي وجه بتنفيذها صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير في جميع محافظات المنطقة.//انتهى//22:36ت م0107