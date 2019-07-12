الرياض 09 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 12 يوليو 2019 م واسيرأس معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان ، وفد المملكة المشارك في الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، التي تـُعقد في لوكسمبورغ خلال الفترة 12- 13 يوليو 2019م.ويتضمن جدول أعمال الاجتماعات مناقشة التقرير السنوي للبنك لعام 2018م، وسير العمل والرؤية المستقبلية للبنك، والموافقة على انضمام مجموعة من الدول للبنك وهي كل من بنين، وجيبوتي، وروندا.وسيناقش الاجتماع السنوي لمجلس المحافظين موضوع التعاون في مشاريع البنية التحتية لتعزيز الربط بين الدول، بالإضافة إلى سُبل تعزيز استخدم التقنية الحديثة في مشاريع البنية التحتية، وتطوير الخطط الاستراتيجية للبنك في دعم مشاريع البنية التحتية لمنطقة آسيا.يُذكر أن المملكة عضو مؤسس في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي بدأ عملياته في عام 2016م، ويهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين ترابط البنى التحتية في قارة آسيا من خلال الاستثمار في البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية الأخرى، بالإضافة إلى تعزيز التعاون والشراكة الإقليمية في معالجة تحديات التنمية من خلال العمل في إطار تعاون وثيق مع مؤسسات التنمية الثنائية ومتعددة الأطراف الأخرى.ويقوم البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية على تشجيع الاستثمار في رأس المال العام والخاص على المستوى الإقليمي من أجل تحقيق التنمية وبصفه خاصة تنمية البنية التحتية، والاستفادة من الموارد المتاحة للبنك لتمويل هذه التنمية على المستوى الإقليمي مع منح الأولوية للمشاريع والبرامج التي تسهم بفعالية أكبر في تحقيق النمو الاقتصادي لمنطقة آسيا.// انتهى //23:51ت م0110