الرياض 09 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 12 يوليو 2019 م واسانطلق اليوم معسكر المنتخب السعودي تحت 14 عامًا الإعدادي في الدمام الذي يمتد حتى السابع عشر من الشهر الجاري، استعدادًا للمشاركة في البطولة الدولية الودية بالمالديف.واستدعى المدير الفني للمنتخب السعودي محمد أمين ( 26) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، هم سعود تمبكتي، وعبدالإله فلاته، وعبدالله الصيعري، ومحمد العمري، ومحمد شراحيلي، ومنصور الأحمري، ووسام علي ، وتركي الغميل، وحامد المختار، وراكان الجمعان، وطلال الشبيلي، وعبدالسلام برناوي، وعبدالعزيز هدهود، وبدر الحربي، وخالد هزازي، وعبدالرحمن سحاري، وعواد عبده، وأحمد عسيري، وعبدالله الزهراني، وريان المقهوي، ومحمد آل درويش، وأحمد الشنقيطي، وعبدالعزيز الغامدي، وسعود رضوان، ومهند برناوي، ومساعد الجهني.// انتهى //02:00ت م0114