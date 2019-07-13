نيويورك 09 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 12 يوليو 2019 م واسأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات جلسة يوم الجمعة.وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعًا بمقدار 82ر243 نقطة، أو 9ر0% ، ليصل إلى 90ر27331 نقطة.وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 86ر13 نقطة، أو 46ر0% ، ليصل إلى 77ر3013 نقطة.وزاد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 10ر48 نقطة ، أو 59ر0% ، ليصل إلى 14ر8244 نقطة.// انتهى //03:00ت م0115