واشنطن 09 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 12 يوليو 2019 م واستندفع العاصفة الاستوائية "باري" المتحركة ببطء نحو ولاية لويزيانا الأمريكية بعدما اكتسبت قوة فوق خليج المكسيك مهددة بالتسبب في هطول أمطار تصل إلى 50 سنتيمترًا في الولاية المشبعة بالمياه بالفعل.وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن متخصصين يراقبون العاصفة أكدوا أن "باري" يمكن أن تتسبب في هطول أمطار مهددة للحياة في لويزيانا وساحل الخليج الأوسط.وتوقع خبراء الأرصاد أن تصبح العاصفة إعصارًا من الفئة الأولى يوم السبت قبل أن تصل إلى اليابسة.ووجه مركز الأعاصير تحذيرًا لمعظم مناطق ساحل لويزيانا. وقال المركز "الحركة البطيئة لباري ستتسبب في طول الفترة التي ستهطل فيها الأمطار الغزيرة وتهدد بحدوث فيضان على طول ساحل الخليج الأوسط".// انتهى //04:17ت م0116