الرياض 10 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 13 يوليو 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:الملك وولي العهد يهنئان رئيس الجبل الأسود بذكرى اليوم الوطنياهتمام الملك سلمان بالحرمين يؤكد حرصه على راحة وفود الرحمن لأداء مناسكهم بكل يسر واطمئنانأمير القصيم يؤكد دعمه لبرامج الجامعة العربية المفتوحةفيصل بن خالد يؤكد أهمية تمكين الشباب والفتيات من العمل الحروزير الداخلية يعتمد الخطة العامة للطوارئ في الحجنائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الخبرانيأمير الرياض بالنيابة يطلع على مشروعات البنى التحتية للنقل العام بموسكوالمواطن يفتح عين الرقابة على 2595 مخالفةالجوازات تبدأ الأحد تمديد «هوية زائر» للأشقاء اليمنيينالشورى يلزم البلديات بتهيئة المرافق العامة والخاصة لذوي الإعاقةالشورى يشارك في ذكرى مجزرة "سريبرينيتسا"الكويت تعلن ضبط خلية إرهابية تابعة لتنظيم الإخوانتركيا تتسلم الـ«إس 400» وتقامر بموقعها في «الناتو»تميم في واشنطن.. وجوه قطر المتعددةالحوثي يواصل نهب اليمنيين بـ«الإتاوات»النظام السوري يصعد قصفه على إدلب.. وغوتيريش يندد// يتبع //06:02ت م0003