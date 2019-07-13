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السبت 1440/11/10 هـ الموافق 2019/07/13 م واس
الرياض 10 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 13 يوليو 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
الملك وولي العهد يهنئان رئيس الجبل الأسود بذكرى اليوم الوطني
اهتمام الملك سلمان بالحرمين يؤكد حرصه على راحة وفود الرحمن لأداء مناسكهم بكل يسر واطمئنان
أمير القصيم يؤكد دعمه لبرامج الجامعة العربية المفتوحة
فيصل بن خالد يؤكد أهمية تمكين الشباب والفتيات من العمل الحر
وزير الداخلية يعتمد الخطة العامة للطوارئ في الحج
نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الخبراني
أمير الرياض بالنيابة يطلع على مشروعات البنى التحتية للنقل العام بموسكو
المواطن يفتح عين الرقابة على 2595 مخالفة
الجوازات تبدأ الأحد تمديد «هوية زائر» للأشقاء اليمنيين
الشورى يلزم البلديات بتهيئة المرافق العامة والخاصة لذوي الإعاقة
الشورى يشارك في ذكرى مجزرة "سريبرينيتسا"
الكويت تعلن ضبط خلية إرهابية تابعة لتنظيم الإخوان
تركيا تتسلم الـ«إس 400» وتقامر بموقعها في «الناتو»
تميم في واشنطن.. وجوه قطر المتعددة
الحوثي يواصل نهب اليمنيين بـ«الإتاوات»
النظام السوري يصعد قصفه على إدلب.. وغوتيريش يندد
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