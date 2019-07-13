وركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.و قالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( قطر ترفع علم «الزبائنية» ) أفسد «تميم» على إعلام بلاده أهم مصطلح في الشتيمة السياسية، نبشته الجزيرة من القاموس السياسي لتشتم به المملكة، وعدته انتصارا ساحقا لها ولتوابعها ضد المملكة، وهو مصطلح «الزبائنية» «Clientelism» الذي طالما روّجتْ له في وصف علاقة المملكة بالولايات المتحدة منذ إبرام صفقات التسليح العام الماضي، بدعوى أن الإدارة الأمريكية «تحلب» المملكة على حد وصف إعلام الدوحة، وكأن المملكة ترسل لها الأموال بالمجان، ودون مقابل، وليس بموجب عقود دولية لشراء أسلحة نوعية وتقنيات متطورة في محاولة لإيهام الرأي العام أن العلاقة بين البلدين إنما هي علاقة التابع بالمتبوع، رغم بث هذا الإعلام الذي يكاد يتنفس الكذب تصريحات الرئيس الأمريكي الذي قال غير مرة: إننا إن لم نبع السلاح للسعوديين فسيذهبون لشرائه من روسيا والصين، ما يؤكد أنهم يملكون خيارهم، ولا يفرضه عليهم أحد، لكن جزيرة عزمي ورفاقه وجدتْ فيما يبدو ضالتها في مصطلح «الزبائنية» وحوّلته إلى طبل في حلبة رقصها السياسي لمعرفتها بشغف «المناضلين، والممانعين، والمقاومين» بغواية الشعارات الرنانة، التي طالما ضيّعتْ الأمة، ومسختْ قضاياها بإخراجها عن الواقع.وواصلت : غير أن الشيخ تميم الذي زار الولايات المتحدة مؤخرا، بحماقة، وغالبا من دون قصد أفسد على الجزيرة وتوابعها حفلتهم بالزبائنية، عندما أعلن على الملأ، ومن منصة البيت الأبيض أنه «الزبون» رقم واحد للولايات المتحدة، والذي يقدّم لها المال مجانا لصناعة فرص العمل لأبنائها، ودون أي مقابل، وزاد الأمر بقوله للرئيس الأمريكي ينبغي أن تكونوا جميعا سعداء، خاصة أنت يا سيادة الرئيس عندما تسمع أن هنالك عجزا تجاريا بين بلدينا، وأننا من يدعم هذا العجز ويدعم اقتصاد الولايات المتحدة، وكان الرئيس ترامب قد قال قبل ذلك إن قطر ساعدت أمريكا في توسعة قاعدة العديد العسكرية مضيفا: لقد كان استثمار ما يصل إلى 8 مليارات دولار جديدة، ونحمد الله أنه كان من أموالكم وليست أموالنا».وختمت : هذا الإعلان الباهر عن «الزبائنية» لم يُلفّق كتهمة في استوديوهات محطة فضائية، ولا على هيئة تقرير في صحيفة، وإنما اعتراف من أمير قطر صوتا وصورة وأمام العالم كله برفع علم الزبائنية، وهنا يجب على مسترزقي الجزيرة أن يجدّوا أكثر للبحث عن مصطلح جديد لا يدين «معازيبهم»، لشتم الآخرين// يتبع //06:02ت م0004