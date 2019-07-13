مقديشو 10 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 13 يوليو 2019 م واسانفجرت سيارة ملغومة اليوم داخل فندق بمدينة كيسمايو الساحلية في الصومال حيث كان شيوخ قبائل ونواب يناقشون الانتخابات المحلية المقبلة ثم أعقبه إطلاق نار.وأكدت نقابة الصحفيين الصوماليين مقتل اثنين من أعضائها في الحادث.وقال النقيب عبد الله إسحاق:" نعتقد أن المتشددين ما زالوا داخل المبنى. لم نتحقق بعد من عدد القتلى لكن كان هناك الكثير من الناس بالداخل وقد يكون هناك عدد كبير من القتلى".وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية في بيان أن رئيس الوزراء حسن علي خيري ندد بالهجوم.وأعلنت حركة الشباب الصومالية المتشددة مسؤوليتها عن الهجوم.// انتهى //07:20ت م0007