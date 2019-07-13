نيويورك 10 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 13 يوليو 2019 م واسأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقًا بمدينة كسمايو الصومالية.وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان :" إن الأمين العام يدين الهجوم الإرهابي الذي وقع يوم 12 يوليو بمدينة كيسمايو الساحلية في الصومال "​​​.وأعرب الأمين العام عن تعازيه لأسر الضحايا ، فضلاً عن تمنياته الشفاء العاجل للجرحى.وأضاف البيان :" إن الأمين العام أكد من جديد دعمه وتضامن الأمم المتحدة مع شعب الصومال في سعيه لتحقيق مستقبل سلمي" .// انتهى //07:31ت م0009