عام / الأمين العام للأمم المتحدة يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقًا بمدينة كسمايو الصومالية
السبت 1440/11/10 هـ الموافق 2019/07/13 م واس
نيويورك 10 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 13 يوليو 2019 م واس
أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقًا بمدينة كسمايو الصومالية.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان :" إن الأمين العام يدين الهجوم الإرهابي الذي وقع يوم 12 يوليو بمدينة كيسمايو الساحلية في الصومال ".
وأعرب الأمين العام عن تعازيه لأسر الضحايا ، فضلاً عن تمنياته الشفاء العاجل للجرحى.
وأضاف البيان :" إن الأمين العام أكد من جديد دعمه وتضامن الأمم المتحدة مع شعب الصومال في سعيه لتحقيق مستقبل سلمي" .
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