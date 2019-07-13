مانيلا 10 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 13 يوليو 2019 م واسضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجات على مقياس ريختر مقاطعة سوريغاو ديل سور في جنوب الفلبين اليوم.وذكر المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل أن الزلزال وقع على عمق 5 كم وعلى بعد 9 كم جنوب شرق بلدة كاراسكال.ولفت المعهد النظر أن سكان مدن بوتوان وتانداغ وكاغايان دي أورو وميساميس أورينتال في جنوبي الفلبين شعروا أيضًا بالزلزال، مضيفًا أنه تم الشعور به أيضًا في مدينة سيبو بوسط الفلبين.ولم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.// انتهى //07:41ت م0010