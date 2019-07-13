طرابلس 10 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 13 يوليو 2019 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم ،جهود رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ، من أجل حل المشاكل الخاصة بالكهرباء والمياة من خلال اجتماع بالمسؤلين كافة.وأشارت إلى إدانة المجلس الأعلى للدولة، التفجير الذي استهدف مقبرة الهواري في مدينة بنغازي، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.ونوهت إلى عقد أعضاء من مجلس النواب فى الشرق والغرب بناء على مبادرة مصرية برعاية اللجنة الوطنية المعنية بالملف الليبيي ،من أجل إنهاء الانقسام السياسي وتحقيق الاستقرار في ليبيا.ونوهت إلى لقاء نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للشؤون السياسية، ستيفاني وليامز، مع ، شباب بنغازي ، وحثهم على «الإسهام بشكل بناء في حماية مستقبل ليبيا ومد جسور التواصل بين الليبيين ودعم جهود وفرص بناء السلام التي تقودها بعثة الأمم المتحدة.وعرجت الصحف الليبية على دعوة وزارة الخارجية الجزائرية ، جميع الأطراف إلى ضبط النفس، وسلوك سبيل الحوار الشامل للوصول إلى حلول توافقية تضمن وحدة ليبيا وسيادتها.// انتهى //08:27ت م0011