الخرطوم 10 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 13 يوليو 2019 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على إعلان مبعوث الاتحاد الأفريقي، محمد الحسن بن ليباد، أن المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير قد اتفقا عبر جلسة المفاوضات الثالثة اتفاقاً كاملاً، على الإعلان السياسي المُحدِّد لهيئات المرحلة الانتقالية كافة.ونقلت عن مساعد وزير الخارجية الأمريكي لأفريقيا، تيبور ناج أمس قوله، إنهم لن يشاركوا في صناعة وصياغة تفاصيل الاتفاق بين المجلس العسكري وإعلان الحرية والتغيير، مشيراً إلى أن هدف بلاده هو تحقيق الانتقال الذي يسعى إليه الشعب السوداني.وأبرزت إصابة 55 فلسطينياً أمس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على طول الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة.وعرجت صحف السودان على ارتفاع عدد القتلى بسبب غرق سفينة كانت مكتظة بالمهاجرين قبالة سواحل تونس الأسبوع الماضي، إلى 72 قتيلاً، وفقاً لما أكده الهلال الأحمر التونسي.//انتهى//09:44ت م0012