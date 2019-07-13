القاهرة 10 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 13 يوليو 2019 م واسركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم على اهتمام الحكومة المصرية بإنشاء مناطق حرة ومجتمعات صناعية وأسواق مركزية ومراكز لخدمات المستثمرين بسيناء وإطلاق برنامج زمني لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي والتوسع في محطات التموين.وسلطت الضوء على مشاركة مصر في الاجتماع الذي استضافته كينيا لوزراء خارجية الدول المساهمة بقوات في بعثة الاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في الصومال، لبحث مستقبل هذه القوات وسبل التعامل مع التحديات التي تواجهها لتحقيق أهدافها.وأنبأت عن مواصلة المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى الحرية والتغيير اليوم المناقشات والحوار حول النقاط العالقة باتفاق تقاسم السلطة وتوقيع وثيقة الاتفاق السياسي.ورصدت الوضع في الأراضي السورية، لافتة إلى مقتل 22 من قوات النظام السوري والفصائل المسلحة في اشتباكات اندلعت بشمال غرب سوريا، وإدانة الأمم المتحدة الغارات الجوية التي تستهدف مدنيين.وأشارت إلى المباحثات الهاتفية التي أجرها الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وتناولت المستجدات على الساحة الفلسطينية، وسبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.ونشرت صحف مصر تجديد إيران تحذيرها لبريطانيا من الرد بالمثل على حادثة احتجاز ناقلة بترول تابعه لها في مضيق جبل طارق الأسبوع الماضي للاشتباه بخرقها عقوبات أوروبية بنقل البترول إلى سوريا.//انتهى//10:03ت م0013