بريدة 10 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 13 يوليو 2019 م واسوقف مدير عام التعليم بمنطقة القصيم صالح الجاسر على سير البرامج التدريبية للغتين "الصينية والإنجليزية" لشاغلي الوظائف التعليمية المنفذة في الإدارة العامة للتعليم بالقصيم، بحضور مدير الجامعة العربية المفتوحة الدكتور علي الشهراني والمشرف العام على البرنامج الدكتور صالح الصقري وعدد من القيادات التعليمية ومسؤولي التدريب.واطلع الجاسر على البرامج في القاعات التدريبية بمقر مكتب التعليم في غرب بريدة التي تأتي ضمن مشروع برامج التطوير المهني التعليمي التدريب الصيفي للمعلمين والمعلمات، مشيدًا بمبادرة المعلمين والمعلمات وحرصهم غير المستغرب على استثمار برامج اللغات للتطوير والاستفادة منها بما يخدم العملية التعليمية ويحقق الأهداف المرجوة من التدريب الصيفي لشاغلي الوظائف التعليمية.يشار إلى أن 360 معلماً ومعلمة يتلقون ثماني ساعات تدريبية صباحية ومسائية لمدة 20 يومًا بواسطة مدربين مختصين في اللغتين.وفي السياق ذاته بحث مدير عام التعليم بالقصيم صالح الجاسر مع مدير الجامعة العربية المفتوحة الدكتور علي الشهراني، أوجه الشراكة في العملية التعليمية بين القطاعين خلال اللقاء الذي جرى بمقر الإدارة العامة ببريدة.// انتهى //10:04ت م0014